BPC lança rendimento Top 16

O Banco de Poupança e Crédito lançou produto de poupança, BPC Rendimento Top 10, no decorrer da Feira Internacional de Luanda, esta semana.

O BPC Top Rendimento 16 é uma nova solução financeira do Banco de Poupança e Crédito que visa o reforço da poupança de forma automática e a gestão de liquidez para as instituições empresariais, com fortes vantagens na actual conjuntura do sector financeiro.

O BPC Top Rendimento 16 funciona mediante a criação de uma ordem de transferência, cujo valor mínimo é de 500 mil AOA e o máximo de AOA 100 milhões AOA.

O valor transferido pode ter uma periocidade mensal, trimestral, semestral ou anual. Os juros podem ser antecipados ou postergados. A taxa de juro é bonificada e exclusiva para esta campanha, que tem a duração de cinco meses (Junho a Dezembro), e varia entre 11% e 16% ao ano, sendo a mais apelativa do mercado.

Este novo produto é, no entender da Administração do Banco, “uma solução profícua para os nossos clientes, com vista a acumularem capital na sua conta, sem qualquer custo. Com produtos desta natureza estamos igualmente certos de que conseguiremos aumentar significativamente o seu envolvimento com o BPC”.