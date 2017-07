Trienal de Luanda exibe “Um lugar limpo e bem iluminado”

O filme de Mariano Bartolomeu será exibido este Domingo, 30, às 20 horas, na sala “Soso”, Palácio de Ferro, no âmbito do Ciclo de Cinema Angolano enquadrado nas actividades da III Trienal de Luanda, que decorre desde 26 de Fevereiro do corrente ano.

A acção do filme decorre em Havana, Cuba, em 1991, onde um ex-pugilista, que é perseguido por criminosos profissionais, tenta refugiar-se numa das cidades de Caraíbas com a sua namorada e o seu aluno.

A curta-metragem tem a participação dos actores Mário Guerra, Alden Knight,Dolores Pedro, Roberto Perdomo, José Rovirosa, Yisca Márquez e foi produzido por Aurora Ojeda. “Um Lugar Limpo e Bem Iluminado” é uma história inspirada no livro “The Killers”, de 1927, do escritor e jornalista norte-americano, Ernest Hemingway.

Nascido na província de Malanje em 1967, Mariano Bartolomeu começou a trabalhar na Cinemateca Nacional de Angola aos 15 anos. Nesta época, conhece o cineasta argentino Fernando Birri, co-fundador do Novo Cinema Latino Americano, a quem serve de guia por ocasião de uma mostra especial dos seus filmes em Luanda,cuja influência teve impacto na sua trajectória.