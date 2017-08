Tesla pede 1,3 mil milhões de euros para financiar produção do Model 3

Por Diogo Ferreira Nunes

A Tesla prepara-se para emitir 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) em obrigações para financiar a produção do Model 3, o primeiro automóvel eléctrico para as massas. O anúncio foi feito esta segunda-feira em comunicado ao mercado, depois de a marca de Elon Musk ter registado os maiores prejuízos de sempre no segundo trimestre.

“A Tesla pretende usar as receitas desta oferta para reforçar o balanço num modelo de rápido crescimento com o lançamento do Model 3 e para outros fins”, refere a marca norte-americana no documento publicado esta segunda-feira.

A taxa de juro destas obrigações será determinada posteriormente. Os títulos têm maturidade em 2025. A Tesla comunicou na semana passada que recebeu 1800 encomendas por dia para o Model 3 desde o final de julho, altura em que o veículo foi apresentado ao público.

A marca norte-americana pretende produzir 1500 Model 3 por semana este trimestre; o número deverá crescer para as 5 mil unidades por semana no último trimestre de 2017 e duplicar em 2018, de acordo com o relatório e contas publicado na noite de quarta-feira. Elon Musk já assinou que para responder às 455 mil pré-encomendas, a produção irá entrar numa “fase infernal”.