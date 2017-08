Anselmo Ralph e Dji Tafinha falam sobre a experiência vivida no programa Coke Studio África

A Coca-cola Company apresentou no Hotel Epic Sana em Luanda, a estreia do Coke Studio Africa´17 – um programa de televisão que tem o intuito de juntar os vários estilos musicais de África e promover a cultura africana.

O evento contou com a presença dos artistas que representam Angola no programa, Anselmo Ralph e Dji Tafinha, da direcção da Coca-cola Company e da Coca-Cola Bottling Luanda, clientes, parceiros televisivos que vão exibir o programa – TV Record e TPA2.

Anselmo Ralph e Dji Tafinha fazem sua estreia edição deste ano do Coke Studio Africa. Anselmo juntou-se ao grupo sul-africano MiCasa, onde criaram um hit que foi produzido pelo nigeriano Masterkraft. Dji Tafinha partilhou o palco do Coke Studio ao lado do vencedor do Prémio BET da Tanzânia 2017, Rayvanny, esta dupla foi produzida por Nahreel, um dos maiores produtores musicais da Tanzânia, The Industry Records.Coke Studio Africa´17 foi produzido em Nairobi pela Coca-cola Company.

Durante o evento, Anselmo Ralph afirmou o sentimento de gratidão por ser um dos artistas angolanos a representar o nosso país: “Estou tão entusiasmado por esta oportunidade de partilhar minha música com o resto de África. Estar no Coke Studio Africa e colaborar com meus irmãos Mi Casa é uma honra “, acrescentando:” Eu não posso esperar por partilhar com todos vocês para verem e ouvir a magia que criamos “.

Na edição do ano passado que aconteceu na África do Sul, o lendário Yuri Da Cunha associou-se ao nigeriano Flavour. O resultado desta parceria deu origem ao tema “Sweet Lavida”, produzido pelo produtor de música ugandense Bushingtone. O videoclipe do tema está entre o top 10 das canções de África na MTV Base, tendo-se transformado numa história de sucesso do Coke Studio.

Este ano, “The Executive Rapper”, Dji Tafinha junta-se ao show. Falando em sua estreia, ele afirma que “Coke Studio Africa é uma óptima plataforma para qualquer artista africanopartilhar a sua música com outros artistas.Eu sou tão abençoado por estar no show deste ano e com esse tipo de exposição, minha música só pode subir ao próximo nível “.

Este ano, o projecto uniu o Coke Studio Africa e o Coke Studio South Africa para um maior e melhor Coke Studio Africa – 2017. O programa incluirá artistas da África do Sul, Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Etiópia, Nigéria, Gana Angola, Zimbabwe, Togo, Costa do Marfim, Madagáscar, Maurício, Moçambique, RDC e Camarões. A nova temporada está prevista para estreia em diferentes regiões a partir do dia 12 deste mês, e será transmitido em mais de 30 países em toda a África.