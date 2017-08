“Está tudo a correr mal”. O ‘dia negro’ do Facebook

Por João Oliveira

Aquela que é hoje uma das maiores empresas do mundo também conheceu dias conturbados. É preciso recuar a Abril de 2012, ano em que Mark Zuckerberg e os outros responsáveis pelo Facebook se deparavam com a falta de soluções para fazer saltar a rede social para o mobile, ou seja, para os smartphones. A esse desespero acrescia a falta de receita interna na empresa, cujas projecções eram piores que o esperado ao ponto de Zuckerberg considerar abandonar a Oferta Pública Inicial (IPO, sigla inglesa de Initial Public Offer) do Facebook. Estava iminente desistir da entrada da empresa na bolsa pela primeira vez.

“Está tudo a correr mal por aqui. As nossas receitas caíram demasiado. Podemos nem sequer fazer a IPO”, escrevia na altura Zuckerberg numa mensagem enviada à atual mulher, Priscilla Chan, na altura ainda namorados.

A divulgação deste episódio surgiu na sequência de um processo que deu entrada no tribunal esta semana, onde os donos do Facebook são acusados de terem enganado um conjunto de investidores ao não terem assumido que as dificuldades em transpor a rede social para a versão mobile estavam a causar impacto nas receitas da empresa e que, na altura, o risco do investimento era apenas “teórico”.

Durante a audição, foi também recordado que Zuckerberg estava numa situação conflituosa com o resto da equipa executiva do Facebook, até ao dia em que, num hotel de Nova Iorque, juntamente com o CFO (Diretor Financeiro) David Ebersman e a COO (Directora de Operações) Sheryl Sandberg, foi decidido, em unanimidade, o caminho que a empresa devia seguir. No fim do encontro, Zuckerberg envia nova mensagem, agora com o discurso contrário: “A IPO vai avançar.” Sobre as acusações de que é alvo, a defesa de Zuckerberg alegou que, nessa altura, era impossível para a empresa qualificar o tipo de risco que o investimento exterior representava.

Curiosamente, aquele que foi um dos períodos mais tenebrosos da maior rede social do mundo foi rapidamente sucedido pela bonança: em 2013, já com a versão mobile implementada, cerca de metade do valor total das receitas do Facebook vinham do mobile, percentagem essa que, actualmente, é de 85%, graças à publicidade que foi implementada nos vídeos automáticos.

Dinheiro Vivo