Produção petrolífera em Julho registou uma redução de 19,3 mil barris/dia

A produção petrolífera, tendo como referência as fontes secundárias, reduziu 19,3 mil barris/dia no mês de Julho, situando-se em 1,664 milhões barris/dia. A redução registada na produção do Iraque, Angola e Venezuela não foi suficiente para limitar a produção do cartel, que pelo quarto mês consecutivo aumentou a sua oferta de crude. A informação consta do Research Atlântico.

Durante o período em análise a produção diária da Organização dos Países Exportadores de Petróleo aumentou 172,6 mil barris, tendo a quota de mercado reduzido 0,1 p.p., para 33,8%.