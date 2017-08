Tom Dixon lança linha de escritório com design

Por Alexandra Rodrigues

Fundada em 2002, a Tom Dixon é uma marca britânica que desenha e fabrica artigos de iluminação, mobiliário e acessórios que primam por um designcriativo e com estilo britânico.

Comprometida com a inovação e focada em utilizar materiais de qualidade no fabrico dos seus produtos, esta brilhante marca lança novas colecções todos os anos com modelos actualizados que apresentam o novo e o diferente ao mesmo tempo, sendo vendidas em mais de 65 países.

O fundador, Tom Dixon é um designermuito conceituado, que aspira a reviver a indústria de móveis britânicos inspirando-o a criar produtos que estão enraizados na cultura e tradição inglesa. “Trabalhando com as minhas próprias mãos, fico ciente do que as pessoas vão pagar e o que me custou a elaborar o produto”, explica o designer,que tem uma dedicação excepcional ao seu trabalho, contrariando as tendências decorativas de massa que actualmente predominam.

Linha de escritório

Os materiais de escritório do conceituado designer industrial Tom Dixon são ideias para os apaixonados por designe para aqueles que procuram destacar-se pela originalidade, exclusividade e sofisticação na temporada de regresso ao trabalho que se avizinha.

Na 21pr Concept.Store, conceituado espaço de designem Portugal, poderão ser encontrados atraentes cadernos/blocos de notas com inspiração color-blocking, canetas em metal dourado, agrafadores e dispensadores de fita-cola em liga de zinco acobreada, bem como divertidos marcadores metálicos, que farão a diferença na sua mesa de trabalho, em casa ou no escritório.

A marca Tom Dixon tem sede em Londres e ao longo dos anos tem colaborado com alguns dos maiores talentos em design de interiores e arquitectura de todo mundo, de forma a poder corresponder às necessidades dos seus clientes.

A marca privilegia peças personalizadas e únicas, manufacturadas, de forma a que a assinatura Tom Dixon seja uma referência a nível mundial.