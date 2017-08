Criadora do Angry Birds pode voar para a Bolsa em Setembro

Por Diogo Ferreira Nunes

A Rovio Entertainment, a criadora da saga Angry Birds, estará a preparar a entrada na bolsa finlandesa. A oferta pública inicial (IPO, na sigla original) poderá ocorrer já em Setembro e poderá valorizar a produtora em cerca de dois mil milhões de dólares.

A produtora poderá arrecadar, assim que o IPO arrancar, cerca de 400 milhões de dólares, de acordo com a Bloomberg, que cita fontes familiares com o processo.

Em 2016, as receitas da empresa atingiram os 190,3 milhões de euros (+34%) e os lucros antes de impostos e juros (EBIT) foram positivos em 17,5 milhões de euros.

Em 2015, a Rovio tinha apresentado um EBIT negativo. Tal como muitas produtoras de jogos, a empresa finlandesa procura actualmente novas fontes de receitas, depois do forte crescimento verificado com o lançamento do jogo Angry Birds, em 2009. No último ano, a Rovio vendeu partes do negócio à Kaiken Entertainment e a antigos funcionários. Entre os activos que mudaram de dono, nota para os estúdios de animação e a editora de livros.