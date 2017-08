Aprovado o desenvolvimento de uma nova fábrica de bebidas

O consórcio Grupo Sun Ocean Lda vai construir uma fábrica de bebidas em Angola ao abrigo de um acordo assinado com a Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP).

Segundo MacauHub, o projecto que vai exigir um investimento superior a 50 milhões USD.

O investimento a ser realizado pelo consórcio visa a produção e empacotamento de sumos, água e vinho, com uma estimativa inicial de 80 milhões de litros por ano, numa fábrica a ser construída nos arredores de Luanda.

O consórcio é constituído pela empresa angolana Sun Ocean Holding Ltd, pela empresa da Guiné Equatorial Envasadora de Bata (Embasa) e pela QG African Infrastructure 1 LP, a entidade que irá garantir o financiamento.

A Sun Ocean Holding Ltd é uma empresa com experiência no mercado angolano, a Envasadora de Bata é um grupo que opera no sector das bebidas, tanto na produção propriamente dita como na construção e gestão de unidades fabris e a QG African Infrastructure 1 LP é uma sociedade de investimento gerida pela Quantum Global.

Martin Bachmann, Director Geral para a Área de Investimentos do Grupo Quantum Global, comenta: “Estou verdadeiramente satisfeito com a criação deste projecto [Grupo Sun Ocean Lda.] e por receber a aprovação da UTIP. Agradecemos aos gestores da UTIP bem como aos nossos novos parceiros, o Grupo Sun Ocean Lda., pelo seu empenho. A Quantum Global está entusiasmada por poder investir numa área que contribuirá significativamente para o crescimento do mercado de bebidas em Angola, bem como para a diversificação da economia do país”.