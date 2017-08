Nelson Ebo participa em festival de ópera nos EUA

O cantor angolano Nelson Ebo participou, nos Estados Unidos da America, no festival de ópera e teatro musical, decorrido entre Julho e Agosto no lar do Órgão Mighty Wurlitzer.

Segundo a TPA, o tenor radicado no referido país, apresentou um repertório que vai desde Mozart, Tchaikovsky, Verdi, Puccini, Bizet, até Wagner.

Nelson Ebo, é detentor de inúmeros prémios de prestígio das Fundações Gerda Lissner e Giulio Gari, da Opera North. Recentemente, participou como convidado no concurso Internacional Hans Gabor Belvedere em Capetown, na África do Sul.