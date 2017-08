Donald Trump elimina dois conselhos de assessoria económica

Nesta quarta-feira, Donald Trump eliminou, dois conselhos de assessoria económica da Casa Branca, formados por líderes empresariais. Esta decisão vem na sequência da renúncia de vários destes líderes durante esta semana.

Os dirigentes empresariais renunciaram aos cargos como protesto pela reacção de Trump aos incidentes racistas em Charlottesville.

“Em vez de pressionar os empresários do Conselho de Fabricantes Norte-Americanos e os do Fórum de Estratégia e Política, acabo com ambos. Obrigado a todos!”, escreveu o Presidente no Twitter.