Nokia 8 é apresentado oficialmente

A HMD Global apresentou ao mundo o primeiro flagship Android com a marca Nokia, em Londres. Segundo o PPLWare, o equipamento destaca-se por vir com muito bom hardware e estará disponível por “apenas” 599 euros, isto no valor para a versão de 4GB de RAM e e 64 GB de espaço para o armazenamento interno.

No novo smartphone, destaca-se o módulo duplo de câmaras, sensores com 13 megapixels e lentes Carl Zeiss.

Contudo ainda não há mais informações sobre quanto custará a versão com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço interno.

O Nokia 8 poderá ser encontrado inicialmente nas cores Polished Blue, Polished Copper, Steel e Tempered Blue.

Especificações do Nokia 8:

Tela IPS LCD de 5,3 polegadas com resolução Quad HD (1440 x 2560 pixels)

Chipset Qualcomm Snapdragon 835 64-bit Octa-Core com clock máximo em 2,45 GHz

GPU Adreno 540

4 GB (versões Tempered Blue, Steel, Polished Copper) ou 6 GB (versão Polished Blue) de RAM

64 ou 128 GB de espaço para o armazenamento interno, expansível via microSD

Câmara principal com dois sensores de 13 megapixels, abertura f/2.0, estabilização óptica e lentes Zeiss

Câmara frontal de 13 megapixels com abertura f/2.0

Leitor de impressões digitais

Certificação IP54 contra danos por água e poeira

Sistema de áudio com certificação Dolby Atmos

Gravação de áudio em 360°

Dual-SIM

Dimensões de 151.5 x 73.7 x 7.9 mm

Peso de 160 gramas

Bateria de 3.090 mAh com suporte ao Quick Charge 3.0

Sistema operacional Android 7.1.1 Nougat