JAANGO: Arte contemporânea domina nova edição

Cinco mentes criativas integram a sexta edição do JAANGO Nacional no Espaço Luanda Arte (ELA), que inaugura hoje, a partir das 18h. Os amantes da cultura poderão apreciar as obras de Aguinaldo Faria, Grácia Ferreira, Kabudi Ely, Naiole Hilário e Pedro Pinto “Casca”, expostos até 20 de Setembro.

“Pinceladas” sobre os artistas

Na nova edição do JAANGO, os talentos provêm não só de Luanda mas também de Kwanza-Norte, Kwanza-Sul e Portugal. A luandense Grácia Ferreira tem participado em exposições individuais e colectivas em Portugal, Cabo Verde e Cuba. No ELA, será a segunda vez a apresentar-se. A sua obra foi mostrada nesse espaço em 2016 sob o título Nguimbi. Mas, para a sua conterrânea Naiole Hilário, será a primeira vez.

Apesar de se estar a formar em engenharia civil, o amor pela arte sempre esteve presente na sua vida. Quanto às obras que irá exibir, essas foram criadas em 2015. Kabudi Ely, natural do Kwanza-Sul, teve a sua primeira experiência em artes plásticas por meio de ensinamentos no seio familiar.

Alia a sua paixão à responsabilidade social ao ter participado na exposição colectiva BAI-Artee integrou o colectivo de 60 artistas que pintou o mural do novo viaduto do Sambizanga.

Aguinaldo Faria vem do Kwanza-Norte, mas fincou as suas raízes na cidade do Lubango, na Huíla. Por lá, por influência da formação superior em Psicologia Clínica, realizou duas exposições, Psicoarteologia e a Crise na Visão do Herói, em 2016; Psicoarteologia e Ecos da Independência, em 2015.

O luso-angolano Pedro Pinto ficou conhecido pelo trabalho de cenários que fez para Tea Club, teatro musical no Cine Atlântico em Luanda. A sua primeira exposição colectiva foi com o artista plástico Guilherme Mampuya, no Hotel Terminus no Lobito, em Benguela.

JAANGO, acrónimo de Jovens Artistas Angolanos, é um movimento de arte angolana contemporânea que engloba artistas das mais variadas áreas artísticas, desde a pintura, passando pela escultura, e pelo street art, até à arte conceptual.