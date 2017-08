UTIP assina contrato para investimento no projecto do Porto do Caio

A Capoinvest Limited, investidor privado no projecto do Porto do Caio em Cabinda, assinou ontem um acordo de investimento com o Estado angolano representado pela UTIP (Unidade Técnica Para o Investimento Privado), passando assim a constar oficialmente como investidor estrangeiro no projecto.

A UTIP, cuja função é receber, analisar e supervisionar investimentos privados, considerou entre outros o enorme potencial e o impacto socioeconómico que o projecto terá para toda a economia Angolana no decorrer da sua implementação.

A Caio Porto S.A., sociedade de direito angolano investida pela Capoinvest Limited, recebeu uma concessão de 30 anos para financiar, planear, projectar, construir e gerir o Porto do Caio, sob os termos e condições acordadas no contrato de concessão elaborado em colaboração com o Ministério dos Transportes de Angola.

Jean-Claude de Morais Bastos, Membro do Conselho de Administração da Capoinvest Limited refere: “O Governo angolano está a atrair investimentos estrangeiros ao estabelecer parcerias público-privadas como o Porto do Caio. A assinatura deste contrato de investimento é uma etapa fundamental da economia angolana e ajuda a atrair mais investidores estrangeiros que procuram concretizar as oportunidades disponíveis significativas no porto e zonas associadas.”

O comércio internacional de Angola depende inteiramente dos portos do país, responsáveis por mais de 90% das importações.