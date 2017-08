Total compra negócio da Maersk por 7 mil milhões USD

A empresa de energia francesa Total concordou em comprar o negócio de petróleo da Maersk Oil em um acordo avaliado em 7,45 mil milhões USD, avança a BBC. O acordo exigirá a aprovação dos reguladores.

A Total controlará os activos da Dinamarca Maersk no sector britânico do Mar do Norte, incluindo o campo de gás Culzean. Segundo BBC, a “sobreposição excepcional” de empresas aumentaria a competitividade da Total através de activos crescentes e economia de custos anual.

“A combinação das empresas da Maersk Oil no norte da Europa Ocidental com nossa carteira existente posicionará a Total como o segundo operador no Mar do Norte com fortes perfis de produção no Reino Unido, Noruega e Dinamarca”, revela o chairman e CEO da Total, Patrick Pouyanne.