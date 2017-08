Kilamba Motorshow by XXL Energy

A Centralidade do Kilamba, testemunhou este fim-de-semana a segunda edição do maior evento motorizado de Angola “Kilamba Motorshow”. Um evento que contou com a presença de vários pilotos nacionais que dão vida a esta modalidade.

O evento contou com várias categorias da modalidade, desde o Drag, Drift e Freestyle, foi adicionada a esta edição, o 4*4 Tagofwar. A agenda esteve repleta de atracções como: exposição de carros desportivos, carros clássicos, jipes alterados, quatro exposições de Tuning e cinco exposições de motas.

A música também fez parte deste evento, com actuações e performance de vários artistas que são novos talentos no mercado artístico, como: Team Cadê, Beat Mafia, JP da Maika, Eman Gee, Jorge Márcio, Dj Pablo Kardoso, Dj Dedo Mix, Dj Wilker Siney e o Dj Ailton Sakana. Com a organização dos ASR “Angolan Street Racers” o evento teve o patrocínio da XXL ENERGY e apoio da Polícia Nacional, Bombeiro e Administração da Centralidade do Kilamba.

Ricardo Varandas, gestor da marca XXL afirmou que “o desporto motorizado faz parte da cultura dos angolanos, é um paixão que tem sido alimentada ao longo de várias gerações. É um orgulho para mim e em particular a nossa marca XXL impulsionar e potenciar este desporto em Angola. Nesta perspectiva a XXL tem vindo apoiar vários projectos desta natureza, como o Raid TT, as provas nacionais de ciclismo, o Motocross, entre outros.