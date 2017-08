Ango Chi reabre em Setembro

Após cerca de 3 anos do seu encerramento, o centro comercial Ango Chi reabrirá em Setembro. O shopping localizado no Camama, via TPA terá conceito muito mais abrangente do que um simples espaço comercial.

Além de uma área de lojas de cerca de 46.000 m2, onde o espaço apresentará lojas angolanas, chinesas, portuguesas e de outras nacionalidades, o Ango Chi tem uma área de 7.100 m2 para promoção de feiras e outros eventos nacionais e internacionais.

Na vertente de apoio do eixo estratégico para a diversificação da Economia Angolana, o Ango Chi tem igualmente projectada uma área de cerca de 8.000 m2 direccionada à promoção do sector agrícola.

Neste espaço serão desenvolvidas actividades como: venda a retalho e grosso dos produtos agrícolas e pecuárias de origem nacional, promoção das empresas angolanas e estrangeiras ligadas ao sector assim como, eventos de captação de investimento estrangeiro para apoio aos investidores Nacionais e desenvolvimento de parcerias.

O Ango Chi Shopping já está comercializado em cerca de 80% do seu espaço e prevê em media entre 30 a 35 mil visitas por dia.