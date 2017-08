Walmart une-se à Google na guerra com a Amazon

Por Dinheiro Vivo

A Walmart, a maior empresa de retalho do mundo, aliou-se à Google para entrar no negócio de compras por encomenda por voz, um mercado atualmente dominado pela retalhista online Amazon.

“A Walmart e a Google fizeram uma parceria para tornar as compras ainda mais fáceis”, anunciou Marc Lore, presidente e presidente-executivo da Walmart U.S eCommerce, através do blog da empresa esta quarta-feira. “A partir do final de Setembro vamos trabalhar com a Google para oferecer centenas de milhares de itens para compra por comando de voz (voice shopping) através do Google Assistant – o maior número de itens actualmente oferecido por um retalhista através de uma plataforma”, adianta.

A Google produz o software Android que é usado na maioria dos smartphones a nível mundial. A Amazon tem uma aplicação que consiste num assistente controlado por voz, o Alexa, que permite aos utilizadores fazer compras na retalhista e a empresa controla o mercado de vendas por comando de voz nos Estados Unidos, segundo dados da empresa de análise, eMarketer, citados pela Reuters.

A Amazon também tem dominado no mercado de retalho online, ultrapassando gigantes como a Wal-Mart Stores neste segmento. A Walmart tem investido nas vendas através da Internet, com a oferta de descontos aos clientes e envios grátis a partir de determinado valor de compras. Segundo o responsável da Walmart, a gigante tem mais planos para o segmento de compras por comando de voz em 2018 que vai passar por aproveitar as suas 4,700 lojas nos Estados Unidos. Na sua aposta na conquista de mercado junto dos consumidores internautas, a Walmart anunciou em Junho que os seus serviços online de entregas de compras iriam passar a incluir a hipótese de ter as compras entregues através de uma viatura da Uber ou da Lyft em determinados mercados.