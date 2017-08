Megaiates de luxo fazem fila para atracar em Ibiza

Por Dinheiro Vivo

Problema resolvido. Os multimilionários com megaiates a partir de 60 e até 185 metros de comprimento (mais ou menos o tamanho de um campo de futebol) já podem atracar numa das melhores marinas no centro de Ibiza, em vez de terem de deixar a embarcação em mar alto e tratar de um complicado transfer marítimo para poderem vir a terra.

Para já, só cabem 16 destes megaiates em Ibiza, mas a procura é muita. Já em Saint-Tropez, na Côte d’Azur francesa, só cabe um megaiate de cada vez, por exemplo.

De acordo com o jornal El Mundo, “Ibiza acaba de encontrar uma solução para este problema, dedicando a sua melhor marina, em pleno centro da cidade, aos megaiates dos megarricos”. A aposta, diz o jornal espanhol, é do Sovren House Group (SHG), uma sociedade que integra muitas empresas internacionais. “Esta marina é única no Mediterrâneo, onde neste momento a oferta não satisfaz a procura de espaço para atracar embarcações com mais de 60 metros. Mas estamos a mudar essa dinâmica”, diz Stephen White, director-geral do Sovren House Group.

Os preços rondam os 3,5 euros por metro quadrado, o que significa que um iate dos mais pequenos, com 70 metros de comprimento, pode pernoitar em Ibiza por uma diária de três mil euros. Já os iates maiores custam até 25 mil euros por dia para atracar. Diz Stephen White que, mesmo assim, estes preços não tornam a marina de Ibiza numa das mais caras do Mediterrâneo, apesar das suas características únicas.

E quem são os multimilionários com megaiates de luxo? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, entre outros, parecem não se incluir nesta categoria, já que os iates que alugam para passar férias rondam normalmente os 30 metros de comprimento. Já as embarcações que parecem campos de futebol flutuantes pertencem a individualidades como os xeques Khalifa bin al Nahayan e Al-Futtain ou o oligarca russo Andréi Melnichenko, entre outros visitantes habituais de Ibiza.

Os comerciantes locais e os turistas estão a favor da ideia, já que assim podem ver no centro da cidade de Ibiza a maior exposição de palácios flutuantes.