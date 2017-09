“Palavras & Risos” valoriza o talento nacional

O programa de diversidade cultural denominado «Zuela Kianda» em parceria com

o restaurante Bar-Bar apresentam a I edição do projecto «Palavras & Risos» na

próxima Quinta-feira, 05 de Outubro, às 19 horas, na rua Ndunduma, em Luanda.

Com objectivo de diversificar a cultura e valorizar o talento nacional, nesta edição

o projecto terá como convidado especial o humorista Agente Formiga, música ao

vivo com os cantores Siryos, Mauro Larson e Anderson Love.

Ao passo que apresentação estará a cargo do repórter do programa «Flash», do

canal 2 da Televisão Pública de Angola, Paulo Idalécio. O evento acontecerá todas

as semanas no mesmo restaurante ou noutros espaços.

A pretensão é fazer uma tournée em vários locais da cidade de Luanda a fim de

descobrir talentos na música, grafite, artes plásticas, entre outras disciplinas da

arte.

Refira-se que o projecto «Palavras & Risos» é um extracto do «Zuela Kianda»que

foi concebido e coordenado por Paulo Idalécio. Um programa que diversifica a

cultura e proporciona uma nova dinâmica, albergando artes plásticas, música,

dança, grafite, escultura e literatura.