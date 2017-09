Angola vence concurso internacional de gastronomia

Angola venceu a 20ª edição do Campeonato Mundial de gastronomia “Cous Cous”. A competição foi ganha com a receita do chef Helt Araújo e seu sócio Ricardo Braga, avança Angop.

O campeonato decorreu de 20 a 23 do corrente mês, na cidade siciliana de San Vito Lo Capo, na Itália. Além de Angola, participaram também concorrentes de Cote d’ Ivoire, França, Israel, Itália, Marrocos, Senegal, Estados Unidos da América e Tunísia.

A participação de Helt e Ricardo no mundial de Cous Cous Fest foi organizada e coordenada pela italiana Emanuela Vita, presidente da associação Kamba, que se dedica a promoção da alta cozinha africana em Milão, em colaboração com a embaixada de Angola em Itália, e contou com o patrocínio da Horenbeek Business.