Twitter testa mensagens com o dobro do tamanho

Por Dinheiro Vivo | Lusa

A rede social Twitter está a testar a possibilidade de se escreverem mensagens de 280 caracteres, o dobro do limite actual de 140 caracteres, a imagem de marca do grupo, anunciou hoje a empresa.

“Queremos que todos, em todo o mundo, se possam exprimir facilmente no Twitter, então estamos a fazer algo de novo: vamos tentar um limite maior, 280 caracteres”, indica o grupo, com sede em São Francisco (oeste dos Estados Unidos), no seu blogue oficial.

A extensão será apenas para as mensagens em caracteres latinos e a empresa pretende inicialmente “testá-la junto de um pequeno grupo de pessoas antes de decidir generalizá-la”, embora se declare “confiante” no “impacto positivo que a mudança terá”. O Twitter, que nunca teve lucros e que perdeu 116 milhões de dólares (98,3 milhões de euros) no segundo trimestre, tem de encontrar meios de atrair mais utilizadores, que estagnaram nos 328 milhões nos primeiros seis meses do ano.