Espaço Luanda comemora primeiro aniversário

23 de Setembro é uma data especial para o Espaço Luanda Lounge. Mais um dia para maioria mas ao espaço marca o primeiro aniversário deste que abriu as portas ao público em 2016.

Na altura da sua inauguração, foi determinado como inovador por transmitir um ambiente intimista ao ar livre. Pelo seu diferencial, traria uma revolução ao mercado de bares e casas nocturnas de Luanda.

A cor predominante do dresscode para a celebração foi o branco. Várias personalidades de referência do panorama nacional ligados ao mundo da moda, música, artes cénicas e ao empreendedorismo, marcaram presença na festividade.

A animação da festa ficou a cargo do Dj João Reis, Dj Hélio Baiano e o Dj residente Paul Natz que mantiveram o público a vibrar até as 5h da madrugada.

Após alcançar este marco, a aposta da gerência do estabelecimento para o ano de 2018 “passa por realizar mais eventos maiores e tornar-se um espaço de destaque conhecido e frequentado por todos.”

Luxo e elegância num só lugar

O Espaço Luanda Lounge está localizado na esplanada do Restaurante Espaço Luanda, na Rua do MAT em Talatona.

O lounge tem um formato de L e dispõe mesas em todo o redor deixando o espaço interior para os seus clientes desfrutarem da selecção de música cuidadosamente seleccionada pelo Dj residente. Luxo e elegância estão presentes em todos os detalhes que acrescentam requinte ao lugar.

Com diferentes tipos de cardápio flexíveis e adaptados a necessidade de cada cliente, contém uma variedade de cocktails e bebidas em geral, num sofisticado e completo bar.

Ao longo da semana, oferece a quinta-feira a noite latina com aulas de salsa e ritmos latinos. à sexta-feira com o Sugar, ritmos mais actuais e modernos do Hip-hop ao Afrohouse . Caso seja mais old school, ao sábado fará uma viagem ao túnel do tempo com a noite Cassete, tocando músicas antigas de outras décadas.

O Espaço Luanda Lounge contém também um espaço totalmente preparado para comemorar aniversários, eventos corporativos ou qualquer outra ocasião digna de celebração.