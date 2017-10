Movimento Lev’Art reúne poetas no Auditório Pepetela

Duas gerações de poetas representadas por 17 poetas angolanas, revisitam, no Auditório Pepetela do Camões-Centro Cultural Português, em Luanda, a antologia “O Canto da Kianda”, declamando as poesias da referida publicação literária. O encontro será esta quarta-feira, pelas 18h.

As poesias serão declamadas pelas autoras Ngonguita Diogo, Suzana Diogo, Katya Santos, Maria Tavares, Mira Clock, Alice Cruz, Antónia Soma, Sandra Pimentel, Delmira Dinis, Djola Guise, Elisângela Rita, Hondina Rodrigues, Georgina Macuba, Helena Dias, Iracelma Cordeiro, Olívia Gomes e Paula Ribeiro.

Denominado “O Canto da Kianda – Mulheres Declamando Poesia”, o recital é uma realização do Movimento Lev’Art e vai promover a poesia criada por mulheres, avança o Jornal de Angola.