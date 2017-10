Empresários checos exploram oportunidades de negócio em Benguela

Grupo de empresários vindos da República Checa visitaram Benguela para explorar a possibilidade de negócios na referida na província, avança Angop.

“Ao que tudo indica, alguns projectos de pequena dimensão criados na República Checa podem vir a estar em Angola em princípios de 2018 e servir como centro de aprendizagem em utilização de tecnologias no ramo agro-pecuário”, disse director comercial da empresa checa “Agrico”, Michal Karmazín.

O responsável ressaltou o interesse dos checos em expandir os seus negócios no mercado angolano, mediante parcerias com empresas locais, sempre alinhadas com os programas da Agência Checa para o Desenvolvimento.

A visita foi organizada pela K-M Trading Company e durou quatro dias.