Fábrica de sabão comemora mês da inovação em Outubro com African Innovation Foundation

A Fábrica de Sabão (Hub de Criatividade e Inovação) e a African Innovation Foundation (AIF) juntam-se para promover em Outubro, a celebração do mês da inovação em Angola. A iniciativa tem como objectivo promover o espírito de inovação e empreendedorismo, através da realização de vários eventos, onde as entidades interessadas em empreendedorismo, e em particular os jovens estudantes e entusiastas da inovação irão compartilhar suas ideias.

Reiterando o compromisso do Hub com a inovação, Manuela Ganga, directora-geral da Fábrica de Sabão, disse: “Estamos entusiasmados em lançar o Mês da Inovação em colaboração com a AIF e celebrar as actividades durante o mês com amantes da inovação em Angola. É uma oportunidade para as pessoas inspirarem, criar e gerar novas ideias que impulsionem as inovações baseadas em necessidades, e oferecer apoio às empresas em estado inicial.

O Mês da Inovação é uma plataforma para que os promotores da inovação em Angola se conectem com a comunidade local e enfatizem a importância da inovação e da colaboração. Desde a sua inauguração em 2016, a Fábrica de Sabão tornou-se sinônimo de um lugar que promove a criação de empresas inovadoras no Cazenga. Durante o mês de Outubro, a Fábrica vai acolher vários eventos tais como workshops, palestras e bootcamp liderados por inovadores do ramo empresarial, design, media e cultura.

Entusiasmado com o mês da inovação, Walter Fust, presidente da African Innovation Foundation, comentou: “Estamos felizes de ser os parceiros da Fábrica de Sabão para celebrar o Mês da Inovação. Planejamos várias actividades que acreditamos que irão criar valor para os empreendedores locais, inovadores e jovens promotores. O nosso objectivo é permanecer como sendo o parceiro ideal da Fábrica de Sabão para as iniciativas de inovação e realizar mais acções nas próximas ocasiões, de forma a reunir os inovadores locais e assim explorar, criar, trocar, conectar e colaborar”.

Em Junho de 2017, a Fábrica de Sabão e a African Innovation Foundation (AIF) acolheram a primeira edição do INOVEM, um fórum que contou com a participação de empreendedores e inovadores, visando destacar as principais oportunidades no sector do empreendedorismo e inovação em Angola. Com a presente iniciativa, “Mês da Inovação”, as duas entidades supracitadas esperam congregar os inovadores e investidores angolanos, para assim mostrar as inúmeras ideias inovadoras e empresariais emergentes no país.