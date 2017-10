Cinco dias de hambúrgueres gourmet na Fortaleza

Por Redacção | Fotografia Njoi Fontes

Hamburgola by Coca-Cola é, segundo a organização, um evento com uma “mecânica inédita” em todo o mundo, dos mesmos criadores do Luanda Gin Fest by Schweppes, Made in Luanda e Ayuê.

O evento acontece na Fortaleza de São Miguel. Nesta que é a primeira edição do Hamburgola, os chefsdo Oondah, Champagneria by Chill Out, Espaço Luanda Lounge, Kianda e Taverna do Morro Bento estão a confeccionar hambúrgueres gourmet especialmente criados para os cinco dias em que decorre o evento.

Oferecendo desde as opções mais clássicas, em que se pode saborear o tradicional hambúrguer, às mais inovadoras opções de atum, frango ou cherne, acondicionados em vários tipos de pão e com diversos acompanhamentos, como batata-doce, mandioca, aros de cebola, curgete e ananás, a mostra gastronómica irá surpreender os amantes da haute cuisine(em francês, literalmente, “alta cozinha”).

O evento arrancou na passada quarta-feira, pelas 17h, e diariamente decorre entre as 12h e a meia-noite. A entrada é livre todos os dias, durante o período das 12h às 16h.

Após essa hora, até às 23h, a entrada está a ser cobrada ao preço de 7500 Kz, com direito a um hambúrguer à escolha e quatro bebidas.

O Hamburgola by Coca-Cola conta com uma praça de alimentação para 200 pessoas sentadas e um parque para as crianças, sendo que estas têm entrada livre, a partir dos 12 anos de idade. As noites são animadas por dois DJ convidados.