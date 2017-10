Jovens engenheiros pagos para não fazerem “quase” nada

Tal como os clubes de futebol não querem perder os melhores jogadores para os rivais, as grandes empresas tecnológicas fazem de tudo para evitar a fuga de talentos. E isso criou uma nova tendência no mercado de trabalho: jovens (maioritariamente engenheiros) recebem salários invejáveis a troco de muito pouco trabalho.

“Rest and vest” é o nome desta prática, cada vez mais usada sobretudo em Silicon Valley, nos EUA, onde estão sediadas algumas das maiores tecnológicas do mundo, como a Google, o Facebook, a Apple e a Intel. O que se espera destes jovens talentos é disponibilidade máxima e lealdade para com a empresa. Ou seja, até que o projecto que têm entre mãos atinja o seu máximo potencial, eles não terão mais nada a ocupar-lhes o tempo – e a cabeça.

É a melhor forma dos chamados “coasters” se tornarem praticamente ‘imunes’ às investidas dos rivais, que os querem contratar. Gigantes como a Google ou o Facebook são exemplos das empresas que mais apostam neste modelo de gestão, que se revela de diferentes modos. Outro exemplo: ao identificarem uma start-uppromissora, pagam aos anteriores proprietários salários generosos para que fiquem em casa ou a ‘passear’ pelo escritório enquanto vêem a empresa crescer com a entrada de novos investidores. O dia-a-dia de um “coaster”

