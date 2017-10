LOPITO FEIJÓ LANÇA LIVRO EM MAPUTO

Lopito Feijó apresenta a sua mais recente obra “Imprescindível Doutrina Contra”, a 12 de Outubro, na sede do Instituto Camões em Maputo, Moçambique.

Segundo Jornal de Angola, a obra assinala os 35 anos de carreira literária do autor que reuniu versos doutrinários, que reafirmam a visão de que existe uma doutrina poética.

“Imprescindível Doutrina Contra” já foi lançado em Luanda e Lisboa.

O escritor encontra-se em Maputo desde o dia 4 do corrente mês, tendo participado na recém – terminada Feira Internacional do Livro a convite do Conselho Municipal da cidade.