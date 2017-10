Angola é o país de língua portuguesa mais difícil para a realização de negócios

O Jornal Doing Business divulgou recentemente uma pesquisa que elege Angola, como o país de língua portuguesa mais difícil para realização de negócios. Com 38,41 pontos em 100, surgem também por ordem de dificuldade, Timor-Leste, no 175.º lugar com 40,88 pontos, Guiné-Bissau, no 172.º lugar com 41,63%, Moçambique, no 137.º lugar com 53,78 pontos, Cabo Verde, no 129.º lugar com 55,28 pontos e Brasil no 123.º lugar com 56,53 pontos.

Já Portugal é o país de língua portuguesa mais bem classificado nesta lista, ocupando o 25.º lugar com 77,40 pontos.

O primeiro lugar na lista dos 190 países está a Já Nova Zelândia, ocupa o primeiro lugar com uma classificação de 87,01 pontos, tornando-o o país mais fácil para se fazer negócio e no fim da lista surge a Somália, com uma pontuação de 20,29 pontos.

A edição deste ano do relatório “Doing Business” avaliou 190 países, tendo concluído que 137 países realizaram reformas para melhorar o ambiente de negócios em 2015/16, mais 20% do que no ano passado.