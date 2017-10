Bob Sinclar actua pela primeira vez em Angola

Bob Sinclar, que actua pela primeira vez em África, em particular em Angola, nas vésperas do 11 de Novembro, Dia da Independência Nacional, ostenta actualmente o título de DJ com maior popularidade em toda a Europa.

O artista, com mais de 30 anos de carreira, é líder do Top Sucesso da música electrónica com vários títulos musicais, entre os quais “ Together”, “ Love Generation”, World Hold On” e Rock This Party”.

Este festival contará ainda com a presença de Mauro Tuga, Mário Rodriques e Miguel Katurichi, entre outros organizadores de eventos.

Segundo a Angop, a organização sem avançar mais detalhes, referiu que as condições estão a ser criadas para o evento.