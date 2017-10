Appy Saúde seleccionada para participar no Web Summit 2017

A APPY é uma start-up angolana na área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), criada em 2015, com o objectivo de disponibilizar de forma intuitiva e prática informação útil dos principais sectores de actividade para o cidadão.

APPY SAÚDE, a plataforma nacional de saúde desenvolvida pela APPY, tem tido um excelente feedback do mercado angolano, com um crescimento acentuado de utilizadores e constantes actualizações dos seus serviços, terá agora a oportunidade de demonstrar a sua qualidade e inovação no Web Summit, a maior conferência de tecnologia do mundo.

Com o objectivo de divulgar um produto desenvolvido em Angola e tendo em conta que o Web Summit se tornou, “o maior e mais importante mercado de tecnologia da Europa”, de 6 a 9 de Novembro a APPY estará em Lisboa a apresentar ao mundo a APPY SAÚDE, o aplicativo móvel gratuito que permite aos usuários obter informações e contactos actualizados sobre mais de 1.700 estabelecimentos de saúde. Disponível para iOS e Androide com funcionamento em modo offline.