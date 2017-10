Comissão técnica nomeado pelo governo angola para avaliar indústria têxtil

O Angola nomeou recentemente uma comissão que vai avaliar a situação das três fábricas têxteis recuperadas e cujas concessões a empresas privadas foram revogadas.

O despacho, adianta que a comissão irá proceder a um diagnóstico das três unidades industriais recuperadas com um financiamento do Estado de 1200 milhões de dólares “a fim de assegurar o seu imediato aproveitamento produtivo no quadro das decisões tomadas pelo governo.”

A comissão técnica terá de preparar um relatório que será coordenada por Vicente leitão, presidente da sociedade pública Recredit.

A revogação das concessões foi alvo de três despachos assinados pela ministra da Indústria, Bernarda Martins, com o argumento de que o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Angola alegando para atribuir os direitos de superfície às empresas privadas, ao abrigo da Lei de Terras de 2004 e respectivo regulamento.

Foi entregue um termo de entrega e promessa de concessão de direitos de superfície, assinado em Setembro 2013, onde entregava uma parcela de 90 mil metros quadrados no Cuanza Norte à Sociedade Mahinajethu, de 167 mil metros quadrados, em Benguela, à Alassola, e de 140 mil metros quadrados no Cazenga, em Luanda, à Nova Textang II.

A Nova Textang II iniciou, em Fevereiro, a produção e comercialização de tecido, tendo a África Têxtil começado recentemente a exportação de fio de algodão, com o envio para Portugal de 15 contentores contendo 156 toneladas de produto.