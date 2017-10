Embaixador da França visita província do Zaire

O embaixador de França em Angola, Sylvain Itté, chegou a Mbanza-Congo, na segunda-feira, 16 de Outubro, para uma visita de dois dias à província do Zaire, com o objectivo de se inteirar do potencial da região com destaque para o centro histórico de Mbanza-congo classificado como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.

Durante a sua estadia na província do Zaire, o embaixador de França vai ter um encontro de cortesia com o governador provincial, José Joanes André e visitar as infra-estruturas socio-económicas e os lugares históricos da região tais como o Porto do Soyo, a Zona Industrial do Soyo, o Central do Ciclo Combinado, o Museu dos Reis do Congo, a Igreja Kulumbimbi e o Cemitério dos Reis do Congo.

O embaixador Sylvain Itté se faz acompanhar do Chefe do Serviço de Cooperação e Acção Cultural da embaixada francesa e do Director da Alliance Française de Luanda, respectivamente Sebastien Vittet e Paul Baruscut.