Galeria Tamar Golan apresenta maratona dos artistas “Raízes Africanas”

A Galeria Tamar Golan, da Fundação Arte e Cultura, inaugura na Sexta-feira, dia 20 de Outubro, pelas 18:00 horas, a exposição colectiva “Raízes Africanas” com a participação dos jovens artistas plásticos angolanos como Alves Manuel, Germano Silva, Horácio Kachaga, Kiazola Makamu e Letícia Nguizani. A exposição ficará patente ao público na galeria de arte contemporânea da Fundação Arte e Cultura até ao dia 27 de Outubro.

Sobre a exposição

Raízes Africanas é uma mostra colectiva de jovens artistas plásticos angolanos, realizada no âmbito de mais uma edição da Maratona dos Artistas, “montra de arte” que permite aproximar artistas em início de carreira a apreciadores de arte, dando igualmente oportunidade a que artistas consagrados se interessem pelo projecto e contribuam para o desenvolvimento das artes plásticas em Angola.

Jovens talentos de Angola retractam o nosso país pelas suas raízes e pelas suas tradições. Alves Manuel, Germano Silva, Horácio Kachaga, Kiazola Makamu e Letícia Nguizani desenvolveram as suas obras cada um com a sua sensibilidade, retractando o que as suas mãos e os seus olhos sentem. Temos nesta exposição retratados os mais puros sentimentos das almas destes artistas, que nos mostram os seus talentos e exprimem a sua angolanidade. Germano Silva vem ao presente e do lixo – ou mais propriamente, da reciclagem – faz obra, uma obra pintada a ouro que brilha e releva as nossas raízes.

A Galeria

A Galeria Tamar Golan é um projecto cultural inovador, alternativo e sem fins lucrativos da Fundação Arte e Cultura, que visa promover as artes plásticas angolanas e apoiar jovens talentos, que de outra forma dificilmente teriam uma oportunidade. Todas as receitas da galeria são canalizadas para os projectos sociais da Fundação Arte e Cultura. Criada em 2013, a Galeria Tamar Golan está situada na histórica baixa de Luanda, na Rua Rainha Ginga, nº187, no edifício conhecido como “Edifício das Embaixadas” (por trás da Pinto Basto). A Galeria está aberta ao público de Segunda-feira a Sábado, das 12:30 às 19:30.

Contributo de responsabilidade social do Grupo Mitrelli, a Fundação Arte e Cultura conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos, o Grupo Siccal (Andrades), a Agência de Comunicação OnTime e o Luanda Medical Center.