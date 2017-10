Bilionário doa 18 mil milhões de dólares para desenvolver democracia

O bilionário George Soros transferiu 18 mil milhões de dólares (mais de 15 mil milhões de euros) da sua fortuna pessoal para a fundação que criou em 1993, a Open Society, dedicada ao desenvolvimento da democracia. Aquela que é, na realidade, uma rede de fundações com filiais em 37 países e ações em mais de 100 nacionalidades já recebeu mais de 20 mil milhões de dólares (29 mil milhões de euros) de financiamento de filantropo, sendo a segunda mais rica dos EUA a seguir à Fundação Bill & Melinda Gates (40 mil milhões de dólares ou 34 mil milhões de euros). 87 anos após ter nascido, em Budapeste, na Hungria, e depois de uma vida dedicada a investimentos em hedge funds, George Soros é um dos homens mais ricos do Mundo, com um património líquido de 23 mil milhões de dólares, de acordo com a Forbes.

O donativo agora anunciado “reflecte um processo em andamento de transferência de recursos que ocorre há vários anos”, segundo explicação de Laura Siber, porta-voz da fundação, à agência AFP. Segundo a mesma fonte, o bilionário pretende deixar “a vasta maioria” da sua fortuna à fundação onde têm assento três dos cinco filhos de Soros. Filantropo desde os anos 1970, Soro começou por atribuir bolsas escolares a sul africanos vítimas do Apartheid, na década seguinte ajudou a promover a queda do muro de Berlim e financiou intercâmbios culturais entre a Europa de Leste e Ocidental, contribuindo ainda para a abertura da ex-URSS.

No início deste século, com a atenção voltada para os EUA, criticou as guerras contra a droga e apoiou o movimento de legalização da marijuana como droga medicinal e, ainda, o casamento de pessoas do mesmo sexo. É conhecido por apoiar “causas perdidas” e envolver-se nos “problemas mais insolúveis”, notando que “o sucesso que teve nos mercados financeiros proporcionaram um elevado grau de independência” que permite ao bilionário financiar as causas que entende.