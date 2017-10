Novo modelo da Huawei terá quatro câmaras

A Huawei apresentou esta segunda-feira, os novos modelos Mate 10, compostos por versão standard, ‘Pro’ e ‘Porsche Design’. Os rumores davam conta de uma quarta versão, a qual foi confirmada mais discretamente pela Huawei.

A versão, também o rumorado Mate 10 Lite, é mais modesta do novo topo de gama da Huawei. No que diz respeito a especificações, o ecrã LCD tem 5.9 polegadas com 2,160 x 1,080 de resolução a ocupar praticamente todo o ecrã. A nível de design, este ‘Lite’ parece ter mais semelhanças com a versão ‘Pro’ na medida que a moldura foi reduzida ao máximo e não há qualquer botão Home, com o sensor de impressões a estar remetido para a face traseira.

A grande novidade está no facto de o Huawei Mate 10 Lite ter quatro câmaras fotográficas, câmara traseira com dois sensores de 16MP e 2 MP certificados pela Leica, enquanto a frontal teve direito a sensores de 13 MP e 2 MP.

O lançamento da nova versão do Mate 10 Lite está marcado para Novembro em duas versões – Graphite Black e Prestige Gold por 349 euros.