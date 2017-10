Pinturas do artista plástico Lino Damião expostas em Macau

O artista Plático Lino Damião irá representar Angola na terceira edição da Exposição de Pintura Lusófona, que se realiza a partir de hoje até 5 de Novembro próximo, na Galeria Ho Yin, uma iniciativa do Clube Militar de Macau.

A exposição é um contributo para o aprofundamento das relações culturais entre a China e o mundo lusófono e patrocinada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Para além de Lino Damião, cada um dos países de língua oficial portuguesa vai estar representado por um artista plástico contemporâneo: Jayar Peny (Brasil), Nela Barbosa (Cabo Verde), João Carlos Barros (Guiné-Bissau), Suzy Bila (Moçambique), Pedro Proença (Portugal), Eva Tomé (São Tomé e Príncipe), Tchum Nhu Lien (Timor-Leste) e Guilherme Ung Vai Meng (Macau).

A mostra integra-se no programa anual de exposições com a designação genérica de “Pontes de Encontro”, uma iniciativa do Clube Militar.

Vinte e sete obras estarão expostas três por cada artista, todas originais, que ilustram um vasto leque de estilos e temas, sublinhando a diversidade e criatividade das artes visuais no conjunto dos países acima citados.