França interessada em investir no turismo em Angola

O embaixador da França em Angola, Sylvain Itté, revelou estar o seu país disponível para apoiar as autoridades angolanas a fazerem de Angola um dos destinos preferidos dos turistas a nível mundial.

A disponibilidade de França foi manifestada esta quarta-feira em Mbanza Kongo no decurso de num encontro alargado com membros do Conselho provincial de Auscultação e Concertação Social orientado pelo governador, José Joanes André.

O embaixador revelou conhecer diversos países africanos desprovidos das potencialidades que Angola detém a nível turístico e que se tornaram num destino de muitos visitantes.

Sylvain Itté, que se deslocou à capital da província do Zaire, no âmbito de uma visita de trabalho de três dias à região, iniciada na passada segunda-feira, no município do Soyo, disse que a França pretende colaborar na dinamização do turismo a nível do centro histórico de Mbanza Kongo, inscrito como Património da Humanidade em 8 de Julho passado.

“A minha presença aqui visa garantir que podemos ajudar a desenvolver uma estratégia turística para esta região, começando pela formação profissional e pelo despertar do interesse do povo pelo seu património histórico-cultural”, avançou.

O embaixador aproveitou a ocasião para recordar que a França é o terceiro país que mais investe em Angola, sendo apenas superado pelos Estados Unidos de América e pela China, havendo mais de 70 empresas gaulesas, com predominância no sector petrolífero, a operar no solo angolano.