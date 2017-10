Angola lança em Dezembro o primeiro satélite para colocação em órbitra terrestre

AngoSat-1, o primeiro satélite de comunicações de Angola, será lançado para colocação em órbita terrestre no dia 7 de Dezembro, adiantou nesta quinta-feira o ministro das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação em declarações à Rádio Luanda.

José Carvalho da Rocha, que falou sobre os benefícios do primeiro satélite angolano e ainda que o projecto irá abrangir todo o território do país quando entrar em funcionamento e mencionou, a título de exemplo, a realização de exames médicos com recurso à telemedicina a fim de suprir a falta de médicos especialistas.

A primeira experiência deste género foi realizada há 15 dias entre as cidades de Luanda e Bengo, com um médico especialista do Hospital Américo Boavida (Luanda) .

O satélite AngoSat-1, será lançado a partir da plataforma de lançamento de Baikonur, no Casaquistão, de acordo com a agência noticiosa russa Sputnik, citando Yevgeny Mikrin, vice-director-geral da empresa Korolev Rocket and Space Corporation Energia.