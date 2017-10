Músicos angolanos e portugueses no Festival Caixa Luanda

O Festival Caixa Luanda vai trazer mais um vez o melhor do fado português à capital angolana. Intérpretes como Kátia Guerreiro, Camané Maria Ana Bobone, Marco Rodriguez, Filipa Cardoso e José Gonçalvez, são os nomes confirmados. Tal como no festival passado Ary e Anabela Aya são as representantes de Angola, transformando o festival numa grande festa de celebração entre Angola e Portugual.

Após as edições anteriores de sucesso do Festival Caixa Luanda, este ano vai ser lançado o Festival Caixa Benguela, no dia 28 de Outubro, no Cine Kalunga. Benguela junta-se assim a Lisboa, Porto e Luanda, tornando-se na quarta cidade a ser palco desta iniciativa.

Os dois espectáculos estarão abertos a partir das 19h30, com atracções e opções gastronómicas oferecidas em “tasquinhas” , remetendo para o universo fadista. O momento de grande integração com músicos da terra vai ser no dia 25 de Outubro, um dia antes da primeira apresentação, quando vai ocorrer uma tertúlia sobre as influências da música africana no fado e do fado na música angolana. O evento realiza-se no Camões- Centro Cultural Português, em Luanda. Segundo o presidente da comissão executiva do Banco Caixa Geral Angola, Fernando Marques Pereira, Festival Caixa Luanda e o Festival Caixa Benguela vai oferecer ao público dois momentos impares na celebração da música, da cultura e dos laços que unem Angola e Portugal”.