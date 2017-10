Angola recebe visita do FMI em Novembro

A equipa técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) chega a Luanda no início de Novembro para preparar as consultas no âmbito do artigo IV que arrancam em Janeiro de 2018.

A visita da equipa técnica a Luanda, destina-se a actualizar os dados macro-económicos do país e inteirar-se das orientações político-económicos do novo governo.

Em declarações á Rádio Nacional de Angola, ministro das Finanças Archer Mangueira, disse que Angola está a “dialogar com o FMI no sentido de avaliar a possibilidade de assistência técnica”.

O ministro que falava à margem da sua participação nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, que decorreram em Washington disse, no entanto, que não foi tratada a possibilidade de essa assistência ser feita através de qualquer financiamento.