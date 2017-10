DIVAS DE ANGOLA LANÇA NOVA CATEGORIA NOS PRÉMIOS

A organização dos Prémios Divas de Angola em parceria com a Coca-Cola Company, apresentaram na manhã desta quarta-feira no anfiteatro do edifício Kilamba na Baía de Luanda, a nova categoria dos Prémios Divas de Angola – Prémio Coca-Cola Empreendedorismo um encontro que juntou a organização do projecto Divas de Angola, o corpo directivo da Coca-Cola Company, figuras ligadas ao projecto 5BY20 e jornalistas.

O Prémio Coca-Cola Empreendedorismo é a nova categoria dos Prémios Divas de Angola, que visa homenagear as mulheres empreendedoras nas comunidades de modo a incentivar o empreendedorismo no feminino. “Queremos incentivar e criar a esperança nas mulheres que através dos seus pequenos negócios garantem a sustentabilidade das suas famílias” afirma Jeremias De Freitas Country Manager da Coca-Cola Company.

Diferente das outras categorias o Prémio Coca-Cola Empreendedorismo é a categoria que dá visibilidade as mulheres anónimas que dão um enorme contributo no desenvolvimento das comunidades com os seus pequenos negócios. “É da antítese in expectável daquilo que define uma Diva que nasce esta parceria e este prémio”.

Na conferência destacou-se o impacto do projecto global 5BY20, um projecto que visa prestigiar e dignificar o papel da Mulher Angolana na sociedade, apoiar as Mulheres a desenvolver competências de negócio e gestão, credenciando e legalizando a sua actividade, por forma a poderem ser o sustento e o pilar das suas famílias. Estiveram presentes quatro figuras empreendedoras do projecto que contaram as suas experiências enquanto participantes no 5BY20.

Para Jeremias De Freitas, esta parceria é sem dúvida uma enorme oportunidade dar visibilidade a estas mulheres e o merecido reconhecimento pelo seu importante papel na nossa sociedade.

O prémio Divas de Angola acontece na sua 9º edição e este ano irá premiar 11 categorias no próximo dia 25 de Novembro no CCB (Centro de Conferências do Belas) em Luanda onde vai prestigiar os feitos das mulheres dentro da sociedade Angolana.