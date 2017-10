A homenagem da Nike por mais um prémio para Ronaldo

A noite da passada segunda-feira confirmou que Cristiano Ronaldo foi, pela quinta vez, considerado o melhor jogador do mundo, igualando assim o rival Lionel Messi, que também já foi premiado cinco vezes com o mesmo galardão “The Best”.

A Nike, uma das patrocinadoras oficiais do craque português, não tardou em homenageá-lo e já lançou uma edição especial e limitada das botas Mercurial CR7 Melhor, uma versão ‘melhorada’ das botas que CR7 habitualmente usa em campo.

“As botas foram concebidas a partir da coleção Chapter 5 de Ronaldo com toques premium. O acabamento de platina no logotipo CR7 e o toque cromado na sola prestam homenagem ao seu mais recente troféu individual.

As Mercurial CR7 Melhor apresentam um tratamento 3D reflexivo no swoosh, que brilhará sob as luzes”, descreve a marca em comunicado. E como o prémio é dele, Cristiano Ronaldo será o primeiro a usar esta edição especial e limitada das novas botas, que já chegou ao mercado.

Dinheiro Vivo