Presidente de Inditex é o melhor executivo do mundo

O ranking anual dos 100 melhores CEO´s do mundo, de 2017, elaborada pela publicação ‘Harvard Business Review’ já é conhecida, e nela ainda não consta nenhum executivo português. As eleições têm em conta diversos parâmetros, entre eles a remuneração aos accionistas, ou as mudanças de capitalização da empresa.

Dos 100 executivos agora nomeados, 29 têm um MBA e 32 são licenciados em engenharia. Na sua maioria trabalham na mesma empresa há 17 anos, e chegaram a CEO, ou posição equivalente aos 44 anos de idade. Além disso, 20 dos eleitos dirigem empresas noutros países que não os seus países de origem.

O melhor executivo do mundo é Pablo Isla, presidente de Inditex. Preside o grupo têxtil desde 2005, e sobe ao primeiro lugar após ter estado entre os três primeiros nos últimos anos. Para a publicação, Pablo Isla destaca-se pela sua gestão financeira, a sua preocupação com o ambiente e a sustentabilidade.

No pódio estão Martin Sorrell, do grupo de marketing e publicidade britânico WPP, CEO da empresa desde 1986, e Jensen Huang, que está à frente dos destinos do tecnológico norte americana Nvidia desde 1993.

Na classificação da ‘Harvard Business Review’ surgem apenas duas mulheres. Marillyn Hewson, primeira executiva do grupo de defesa e, fabricante de produtos aeroespaciais, norte-americano Lockheed Martin, desde 2013, que ocupa o lugar número 35. No meio da tabela, em 50º lugar, está Debra Cafaro, que dirige a imobiliária, norte americana Ventas desde 1999. Os dez primeiros lugares são ocupados por três executivos franceses, um belga, um norte-americano, um alemão e um espanhol.

Dinheiro Vivo