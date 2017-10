Zelia Ferreira recebe prémio de ouro na França

A artista Plástica Zelia Reis Ferreira, e a sua obra em Aquarelas “SORRISOS” foi distinguida na segunda-feira com prémio OURO no Celebre Museu do Carrousel Du Louvre Paris.

Sobre a artista Zelia

Nasceu na cidade das Acácias Rubras, província de Benguela. Pintora e artista plástica é Diplomada do Instituto Diderot de Belas Artes em Bruxelas, Bélgica, (Antiga Escola do Sablon, no “Vieux Sablon de Bruxelles”) em Pintura de Aquarelas, Carvão, Trompe L’oeil, Falso Mármore, Arquitectura e Decoração de Interiores Nascido a 22 de Janeiro de 1960, no Nzeto, província do Zaire, Nguxi dos Santos foi repórter de guerra na Televisão Pública de Angola (TPA), na década de 80.

O realizador Nguxi dos Santos, que se deslocou a Paris para uma reportagem sobre a artista plástica, foi também homenageado com uma medalha de ouro pelo seu trabalho em prol de Angola.

Nguxi dos Santos e José Rodrigues venceram, em 2015, na categoria de cinema e audiovisual, o Prémio Nacional de Cultura e Artes com o documentário “Langidila”, uma obra dinâmica, que num crescente estado de emoção culmina com uma sensação de que algo mudou em nos: um misto de orgulho pátrio com uma mais sentida identidade nacional