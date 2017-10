Guiné Bissau recebe financiamento do BADEA

O governo Guineense anunciou hoje que o (BADEA) Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África concedeu à Guiné-Bissau um empréstimo de 11 milhões de dólares para a construção de uma central eléctrica.

A assinatura do empréstimo foi feita em Washington pelo ministro das Finanças guineense, João Fadia durante a sua participação na Assembleia Anual do Fundo Monetário Internacional.

O comunicado do governo de Bissau refere ainda que o ministro recebeu também o compromisso do director-geral do BADEA no sentido do banco vir a “financiar o sector agrícola da Guiné-Bissau, sobretudo a produção de arroz”.

A central eléctrica terá um custo total de 22,25 milhões de dólares cabendo ao governo guineense e a uma entidade financeira a concessão da restante verba de 10,75 milhões de dólares.