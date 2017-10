“Navio Hospital” volta a China depois de atender 5.500 pacientes

O director clínico do navio, Sun Tao, disse que foram atendidos cidadãos militares e civis. O navio, que parte hoje para a China, atracou no Porto de Luanda no dia 19 deste mês. Durante a sua estada em Luanda prestou assistência médica a 5.500 pacientes com diversas patologias, com destaque para doenças cancerígenas, oftalmológicas, estomatológicas e de medicina ora.

Dos 5.500 pacientes, 1.300 foram enviados para internamento no Hospital Geral de Luanda e 14 cidadãos submetidos à intervenção cirúrgica para a retirada de cataratas. Sun Tao garantiu que todas as cirurgias decorreram com êxito.

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, visitou na quarta feira o Navio Hospital “Arca da Paz”, tendo percorrido todas as suas principais áreas. A ministra observou os gabinetes médicos, unidade de tratamento intensivo, salas de urgência, de cirurgias e de enfermagem. Tomou igualmente contacto com um helicóptero que faz a evacuação de pacientes em alto mar.

Sílvia Lutucuta mostrou-se impressionada com a capacidade de atendimento e reconheceu que o navio, composto de vários equipamentos modernos, presta serviço médico de alta qualidade.

Para a ministra, as próximas oportunidades que o navio hospital voltar a atracar portos nacionais, profissionais angolanos vão integrar as equipas médicas para colherem experiência e dominar as melhores tecnologias existentes naquela moderna embarcação.

Sílvia Lutucuta reconheceu que o país enfrenta várias dificuldades e tem um logo caminho a percorrer para alcançar um nível de atendimento igual ou superior ao do Navio Hospital chinês.

Assegurou, todavia, que o Executivo tem feito grandes investimentos na construção e reabilitação de hospitais e de centros de saúde, bem como na aquisição de fármacos.