Angola e Cabo-Verde com ambiente de negócios melhorado

Angola e Cabo Verde melhoraram o ambiente de negócios, tendo subido respectivamente sete e duas posições no índice “Doing Business 2018” terça-feira divulgado em Washington pelo Banco Mundial (BM) e liderado pela Nova Zelândia com 86,55 pontos em 100.

O relatório “Doing Business 2018: Reformar para Gerar Empregos”, analisa as medidas tomadas, entre Junho de 2016 e Junho de 2017, por 190 países para criar empregos, atrair investimento e aumentar a competitividade, baseando-as as classificações atribuídas numa pontuação média de 10 tópicos relacionados com o ambiente de negócios.

Os países de língua portuguesa Portugal, Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau pioraram a sua classificação na lista e Timor-Leste manteve a posição.