Idosa de 98 anos muda-se para lar para cuidar de filho de 80 anos

Uma mãe de 98 anos de idade mudou-se para um lar de idosos para cuidar do seu filho de 80 anos, relata o Liverpool Echo. Ada Keating e o seu filho, Tom, sempre viveram juntos porque Ada nunca casou.

Tom foi transferido para um lar em Liverpool, em 2016, porque o seu estado de saúde inspirava mais cuidados e, um ano depois, a mãe seguiu o seu filho mais velho.

“Digo boa noite ao Tom todas as noites e depois bom dia. Quando regresso, ele abre sempre os braços e dá-me um abraço. Nunca se deixa de ser mãe”, indicou a antiga enfermeira auxiliar.

Tom, que era pintor e decorador antes de se reformar, ficou feliz com a mudança da mãe. “Eles são muito bons aqui e estou feliz por ver a minha mãe, agora que mora aqui”, afirmou.

O diretor do lar, Philip Daniels, indicou que os dois são inseparáveis. “É muito raro ver mães e filhos juntos no mesmo lar e queremos muito fazer com que o tempo deles juntos aqui seja o mais especial possível”, adiantou!